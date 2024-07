ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি না: শাহিন আফ্রিদি

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের পর সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেছিলেন বাবর আজম। এরপর টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। কিন্তু এক সিরিজ পরই আবার আফ্রিদিকে সরিয়ে নেতৃত্বে নিয়ে আসা হয় বাবর আজমকে।

গত বিশ্বকাপে বাবর আজমের নেতৃত্বেই অংশ নেয় পাকিস্তান। শাহিনকে সরিয়ে বাবরকে নেতৃত্বে আনার পরই সমালোচনা তুঙ্গে ওঠে। দলটির মধ্যে ফাটল ধররার গুঞ্জনও শোনা যায়। যার প্রভাব পড়েছিলো বিশ্বকাপে।

এখনও এ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটে তোলপাড়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে মিডিয়ার সামনে কথা বলেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। করাচিতে আজ এক সংবাদ সম্মেলনে আফ্রিদি বোঝানোর চেষ্টা করেন, তিনি নেতৃত্বের জন্য লালায়িত নন। ক্রিকেট খেলেন দলকে জয় এনে দেয়ার লক্ষ্যেই। একই সঙ্গে জানিয়ে দেন, নেতৃত্ব দেয়া না দেয়ার বিষয়টা তার নিজের এখতিয়ারে নেই। এটা পুরোটা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে।

I never think about captaincy. My prime focus is to represent my country and would never bring negativity into the team - Shaheen Afridi#Cricket | #Pakistan | #ShaheenAfridi | #Karachi pic.twitter.com/XVIECkUou7