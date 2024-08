রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে বাংলাদেশের কাছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হার। ঘরের মাঠে এতবড় পরাজয়ের পর সমালোচনার ঝড় বইছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। মূলতঃ প্রথম ইনিংসে কেন ৪৪৮ রান করেই ইনিংস ঘোষণা করা হল, এই প্রশ্নই ধেয়ে আসছে পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদের দিকে। সব মিলিয়ে হারের সঙ্গে বিতর্কে জেরবার পাকিস্তান ক্রিকেট।

প্রশ্ন উঠেছে, দলের ভেতর সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো? বিশেষ করে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ? সম্প্রতি অধিনায়ক শান মাসুদ এবং পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির যে ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে পাকিস্তান দলের যে রসায়ন তলানীতে নেমেছে, সেটা নিয়েই কথা উঠেছে বেশি।

রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান বোর্ডে নিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে দেন অধিনায়ক শান মাসুদ। জবাবে বাংলাদেশ করে ৫৬৫ রান। চতুর্থ দিনের শেষ ম্যাচ যখন প্রায় ড্রয়ের দিকে গড়াচ্ছিলো, তখন ভেঙে পড়ে পাকিস্তানের ব্যাটিং। পঞ্চম দিন দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান তোলে মাত্র ১৪৬ রান। মাত্র ৩০ রানের লক্ষ্য অনায়াসে তুলে নেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার। প্রথম ইনিংসে ১৯১ রান করে জয়ের ভিত গড়ে দেন মুশফিকুর রহিম।

