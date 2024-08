রাওয়ালপিন্ডির আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছিল ভারী বৃষ্টি। যে কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা। বৃষ্টির কবল থেকেই রেহাই পায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের খেলাও।

অতিবৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ও পাকিস্তান শাহিনসের মধ্যকার তৃতীয় একদিনের ম্যাচটিও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। যে কারণে সিরিজও খুইয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ স্বাগতিকরা জিতে নিয়েছে ১-০ ব্যবধানে।

The third One-Day match between Pakistan Shaheens and Bangladesh 'A' has been called off due to persistent rain and wet outfield.



