কানপুরে রাতভর বৃষ্টি, ম্যাচ শুরু হবে কখন

সকাল সকাল কানপুর থেকে এসেছে দুটি খবর। একটি ভালো ও একটি খারাপ। ভালো খবর হলো- সকালের কানপুরের আকাশ মেঘলা। কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। দুপুরের মধ্যে আবহাওয়ার আরও উন্নতি হতে পারে। আউটফিল্ড থেকে কভার সরানো হয়েছে। তিনজন মাঠকর্মী কাজ করছে।

অন্যদিকে খারাপ খবর হলো- রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। মূল চত্বরটি এখনও ঢেকে রাখা রয়েছে। গ্রাউন্ড স্টাফরা মূল কভার থেকে পানি সরাতে স্পঞ্জ ব্যবহার করছেন। যার অর্থ হলো, খেলা শুরু হতে দেরি হচ্ছে।

কানপুর থেকে তথ্য পাওয়া গেছে, সকাল ১০টায় মাঠ পরিদর্শন করবেন আম্পায়াররা। আর খেলা শুরু হতে পারে আধ ঘণ্টা পর। অর্থাৎ ১০টার খেলা শুরু হবে সাড়ে ১০টায়।

Good morning from #Kanpur again. Next inspection at 10am.#INDvBAN #CricketTwitter pic.twitter.com/KLrgHtT1U6