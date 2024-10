১ রান নিতেই পড়লো ৮ উইকেট!

ব্যাটিং লাইন-আপ এতটা ভঙ্গুর হতে পারে? ১ রান নিতেই ৮ উইকেটের পতন হতে পারে? আশ্চর্যজনক মনে হলেও সেটাই হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ঘরোয়া ওয়ানডে কাপে। টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১ রান নিতেই হারিয়েছে ৮ উইকেট।

তাসমানিয়ার বিপক্ষে ২ উইকেটে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৫২ রান। এরপর ৫৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে তারা। এতে ওয়ানডে কাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ডও করেছে দলটি। এর আগে ২০০৩ সালে এই তাসমানিয়ার বিপক্ষেই ৫১ রানে অলআউট হয়েছিল সাউথ অস্ট্রেলিয়া।

The reigning champions have been bundled out for 53 by Tasmania, losing EIGHT wickets for ONE run (a wide) #WAvTAS Scorecard: https://t.co/YjVX6RjFj7 pic.twitter.com/t2rdrNd8pB

আজ শুক্রবার পার্থের ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে তাসমানিয়ার মুখোমুখি হয় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া।

১৬তম ওভারে ৫২ রানে ২ উইকেট ছিল আগে ব্যাট করা ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার। পরবর্তী ২৮ ডেলিবারিতে (২০.১ ওভারে) বাকি ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। এর মধ্যে নিতে পেরেছে মাত্র ১ রান। সেটাও আবার ওয়াইড থেকে। অর্থাৎ ব্যাট থেকে কোনো রান না নিয়েই ৮ উইকেট হারায় দলটি। নিচের দিকে টানা ৬ ব্যাটার ডাক মারেন।

জবাবে ৮.৩ ওভার ব্যাট করে জয় তুলে নেয় তাসমানিয়া। ৭ উইকেটের জয়ে বোনাস পয়েন্টও পায় দলটি।

What just happened in Perth?



Western Australia went from 52-2 to 53 all out, with as many as SIX ducks https://t.co/hoC5crTksw #WAvTAS pic.twitter.com/jSJWftHZOq