সিরিজের মাঝপথে অধিনায়ক বদল অস্ট্রেলিয়ার

প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হলেন জস ইংলিস। পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম দিয়ে ইংলিসের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।

কামিন্সের সঙ্গে শেষ ওয়ানডেতে বিশ্রামে থাকবেন স্টিভ স্মিথ ও জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক ও মারনাস লাবুশেন। আগামী ২২ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রস্তুতি নেবেন তারা।

ইংলিসকে মূলত অধিনায়ক করা হয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সিরিজে দলে থাকবেন না নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ডানহাতি অলরাউন্ডার গত সেপ্টেম্বরে দলে না থাকায় অধিনায়ক করা হয়েছিল ট্রাভিস হেডকে। তবে এবার হেডকেও পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। বাঁহাতি এই মারকুটে ব্যাটার আছেন পিতৃত্বকালীন ছুটিতে। যে কারণে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে নেতৃত্ব উঠেছে ইংলিসের হাতে।

Introducing Australia's newest white-ball captain! #AUSvPAK



Details on the squad changes: https://t.co/3jLCAZbdDZ pic.twitter.com/jL2zNoF98r