পোকার আক্রমণে মাঠ ছাড়লেন সূর্য-মার্করামরা

ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ঘটেছে অদ্ভুত কাণ্ড। হঠাৎ করেই সেঞ্চুরিয়ানের স্পোর্টপার্কে ভেসে আসে পোকার স্রোত। পোকাদের দাপট এতটাই তীব্র ছিল যে, খেলা বন্ধ করে মাঠই ছাড়তে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের। এদিন খেলা বন্ধ ছিল প্রায় ২০ মিনিট।

ঘটনাটি দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের সময়ের। ৬ উইকেটে ভারতের দেওয়া ২১৯ রানের জবাবে ব্যাট করছিল প্রোটিয়ারা। ভারতীয় পেসার অর্শদ্বীপ সিংহ ইনিংসের প্রথম ওভার ঠিকমতোই করেছিলেন। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়া বল নিতেই শুরু হয় পোকাদের আক্রমণ। এরপর মত বিনিময় করে মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন দুই আম্পায়ার।

Play has been haulted due to a small pest problem



"Flying ants" are running amock at the stadium, so we will wait for them to disappear before resuming play.#WozaNawe #BePartOfIt#SAvIND