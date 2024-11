গ্লেন ফিলিপসের যে ক্যাচ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে (ভিডিও)

গ্লেন ফিলিপসকে একুশ শতকের জন্টি রোডস বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। এরই মধ্যে ক্যারিয়ারে অবিশ্বাস্য সব ক্যাচ নিয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন কিউই এই ক্রিকেটার।

তবে আজকের ক্যাচটা মনে হলো যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেলো। রকেট গতির ওলি পোপের শট এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েও যে ক্যাচ ধরা যায়, না দেখলে বিশ্বাসই হবে না!

ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। হ্যারি ব্রুকের সঙ্গে ওলি পোপ ১৫১ রানের বড় জুটি গড়ে ফেলেছেন ততক্ষণে। সেই সেট হওয়া জুটি অসাধারণ এক ক্যাচে ভাঙন ধরান ফিলিপস।

Glenn Phillips adds another unbelievable catch to his career resume! The 151-run Brook-Pope (77) partnership is broken. Watch LIVE in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+ #ENGvNZ pic.twitter.com/6qmSCdpa8u