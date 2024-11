১১ জনই বোলার, টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড

প্রতিটি ম্যাচেই ক্রিকেট দলগুলোর দল গঠনের নির্দিষ্ট কৌশল থাকে। সাধারণত ব্যাটার, অলরাউন্ডার ও বোলার- এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দল গঠন করা হয়। কিন্তু দলের ১১ জনই বোলার হবেন, এটা তো অকল্পনীয়। এবার সেই অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয় ঘটনাটিই ঘটেছে ভারতের ঘরোয়া সৈয়দ মোস্তাক আলী টুর্নামেন্টে।

১১ জনই বোলার, বিষয়টি পুরোপুরি এমন না হলেও কাছাকাছি বলা যায়। কারণ, মণিপুরের বিপক্ষে ম্যাচে এক ইনিংসে ১১ জন ক্রিকেটারকে দিয়েই বোলিং করিয়েছে দিল্লি। আজ শুক্রবার মুম্বাইয়ের ওয়ানখেড়ে স্টেডিয়ামে ঘটেছে এই ঘটনা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো নয়ই, স্বীকৃত কোনো টি-টোয়েন্টিতেও এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে নতুন একটি রেকর্ড হয়ে গেল। এর আগে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯ জনকে বোলিং করানের রেকর্ড ছিল। বিপিএলে এমন কিছু ঘটেছে ৪ বার।

