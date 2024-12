আশা নিয়ে ভেঙেছিলেন অবসর, হতাশ হয়ে ফের অবসরে ইমাদ

এক বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো অবসরের ঘোষণা পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম। প্রথম অবসর নিয়েছিলেন ২০২৩ সালের নভেম্বরে। আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) দ্বিতীয়বারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন পাক অলরাউন্ডার।

ইমাদ জানান, জাতীয় দলের খেলা থেকে বিদায় নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আবেগঘন এক পোস্টে অবসরের ঘোষণা দেন ইমাদ। পোস্টে পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

পোস্টে ইমাদ লেখেন, ‘প্রিয় ভক্ত-সমর্থকবৃন্দ: অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাকিস্তানকে বৈশ্বিক আসরে প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের বড় গর্বের বিষয় এবং প্রতিবারই সবুজ জার্সি গায়ে জড়ানোর অনুভূতি চিরস্মরণীয়।’

To all fans & supporters:

After much thought and reflection, I have decided to retire from international cricket. Representing Pakistan on the world stage has been the greatest honor of my life, and every moment wearing the green jersey has been unforgettable.



Your unwavering…