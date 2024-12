আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অশ্বিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন রবীচন্দ্রন অশ্বিন। আজ বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজবেন টেস্টের পর এই ঘোষণা দেন ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্পিনার।

ব্রিজবেনের গাবা স্টেডিয়ামে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির তৃতীয় টেস্ট হয় ড্র। ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে আসেন অশ্বিনও। সেখানেই নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ভারতীয় স্পিনার।

কয়েকদিন আগে থেকেই অশ্বিনের অবসরের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিলেন তিনি।

অশ্বিন বলেন, ‘আমি আপনাদের বেশি সময় নেবো না। ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আজই আমার শেষ দিন।’

সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অ্যাডিলেইডে দলের হয়ে খেলেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় টেস্টে অশ্বিনের পরিবর্তে রবীন্দ্র জাদেজাকে দলে নেয় ভারত। সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগান জাদেজা। বল হাতে কোনো না পেলেও প্রথম ইনিংসে ৭৭ রানের বহুল প্রয়োজনীয় ইনিংস খেলে ভারতকে ফলো অনের কবল থেকে বাঁচান।

জাদেজার দারুণ ব্যাটিংয়ের পর অশ্বিন বুঝে ফেলেন পরের ম্যাচেও দলে ফেরা হচ্ছে না তার। যে কারণে অবসরের সিদ্ধান্ত নিতেও সহজ হয় অশ্বিনের।





