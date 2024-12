কোহলিকে জোকার বানিয়ে অপমান অস্ট্রেলিয়ান মিডিয়ার

অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় উত্তেজনা কমাতে খেলা শেষ হওয়ার পরপরই বিরাট কোহলিকে শাস্তি দিয়েছিল আইসিসি। তাতে অবশ্য আলোচনা-সমালোচনা বন্ধ হয়নি। বিতর্ক জিইয়ে রেখেছে অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম। কোহলিকে জোকার বানিয়ে ব্যঙ্গচিত্র ছাপিয়েছে তারা।

শুক্রবার প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা ‘দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ানের’ পেছনের পাতায় একটি কার্টুন ছাপা হয়। যেখানে কোহলিকে ভাঁড় বা জোকার বানানো হয়েছে। শিরোনামে বলা হয়েছে ‘ভাঁড় কোহলি’।

দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ানের ছাপানো এই কার্টুনের প্রতিবাদ জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম ও সাবেক ক্রিকেটাররা। কোহলির সমর্থকরাও নানা মন্তব্য করেন।

ভারতের সাবেক ক্রিকটোর ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যমের কঠোর সমালোচনা করেন। তার দাবি, অস্ট্রেলিয়ার গণমাধ্যমগুলো কোহলিকে নিয়ে ব্যবসা করেন। আবার তাকেই জোকার বানায়।

স্টার স্পোর্টসকে দেওয়ার এক সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেন, ‘সিরিজ শুরুর আগে অজি মিডিয়া কামিন্সের সঙ্গে কোহলির ছবি ব্যবহার করে তাদের প্রচার চালাচ্ছিল। কোহলি ভারতের ক্যাপ্টেন নয়। ক্যাপ্টেন হল রোহিত। এটা অনুচিত। তবে ওরা এভাবেই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। সিরিজ শুরুর আগে কোহলিকে রাজা বলে মনে হয় তাদের। এখন সেই কোহলিকেই জোকার বলে অপমান করছে।’

সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান স্টার স্পোর্টসকে বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া অতীতে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমাদের দিকে বল ছুঁড়ে মারা, কটু কথা বলা, ধাক্কা মারা এগুলো ঘটেছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) মেলবোর্ন টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোলারদের শাসিয়ে রান তুলে সফরকারীদের চক্ষুশূলে পরিণত হন অসি ওপেনার কনস্টাস। এরপর ইনিংসের ১০ ওভারের খেলা শেষ হলেও কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন কোহলি।

Australian media choose to use "Clown Kohli" instead of celebrating Sam Konstas debut. This is why Virat Kohli is brand in Australia. Reason to increase the number of sales of newspapers.#INDvsAUS pic.twitter.com/B1ksAPfgI3