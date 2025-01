দৃষ্টিকটু ব্যাটিংয়ের পর ঝগড়া, সিডনিতে বাজে দিন ভারতের

সিডনিতে সিরিজ বাঁচানোর টেস্ট খেলতে নেমেছিল ভারত। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া নামে সিরিজ নিশ্চিতের লক্ষ্যে। এমন ম্যাচে নাটকীয়তা আর ঘটনার ঘনঘটা থাকবে না, তা কী করে হয়? সিডনিতে টেস্টের প্রথম দিনে দেখা মিলেছে প্রত্যাশিত সেসব উত্তেজনারই। অনফিল্ড আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা সৈকতকে নিয়ে বিতর্ক, ভারতের দৃষ্টিকটু ব্যাটিং ও শেষে ঝগড়া- এভাবেই প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।

আজ শুক্রবার টস জিতে ব্যাটিং নেন জাসপ্রিত বুমরাহ। তার এই সিদ্ধান্তই যেন ছিল চরম ভুল। অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি ভারতীয় ব্যাটাররা। দৃষ্টিকটু ব্যাটিংয়ে ৭২.২ ওভারে মাত্র ১৮৫ রানে অলআউট হয়ে গেছে বুমরাহর দল। দিনের ১৫ মিনিট বাকি থাকতে জবাব দিতে নেমে ৩ ওভার খেলে ১ উইকেটে ৯ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। অসিরা এখন পিছিয়ে আছে ১৭৯ রানে।

মেলবোর্ন টেস্টে প্রযুক্তির তোয়াক্কা না করে যসশ্বী জয়সওয়ালকে আউট ঘোষণা করে আলোচনায় আসেন শরফুদ্দৌলা সৈকত। বিতর্কিত সেই সিদ্ধান্তে দুই ভাগ হয়ে যায় ক্রিকেটসংশ্লিষ্টরা। কেউ পক্ষে, কেউ দাঁড়ান বিপক্ষে। ওই ম্যাচে সৈকত ছিলেন টিভি আম্পায়ার। এবার অনফিল্ড আম্পায়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই বাংলাদেশিকে।

এবারও সৈকতের নাম জড়িয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলিকে আউট না দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। সৈকতের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রিভিউ নেয় অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের সংগ্রহ ২ উইকেটে ১৭ রান। ম্যাচের অষ্টম ওভারে ব্যাটিং করছিলেন বিরাট কোহলি। তখন স্কট বোল্যান্ডের অফস্টাম্পের একটি বলে ফের একবার অন্যান্য টেস্টের মতোই ব্যাট ছুঁইয়ে ফেলেন কোহলি। এরপর বল স্লিপের দিকে চলে যায়। এটা এই টেস্টে বিরাট কোহলির প্রথম বল ছিল। অর্থাৎ প্রথম বল খেলতে এসেই তিনি চেনা ভুলই করে বসেছিলেন।

স্কট বোল্যান্ডের গুড লেন্থ এরিয়ার বলে কোহলি ব্যাট ছোঁয়ান। বলের বাউন্স অতিরিক্ত থাকায় বিরাট তা সামলাতে পারেননি। শেষে তিনি ব্যাট সরিয়ে নিতে পারেননি। বল দ্বিতীয় স্লিপের দিকে যেতেই স্টিভ স্মিথ শরীর ছুঁড়ে দিয়ে ক্যাচ নিতে যান। এক হাতে ক্যাচ নিতে নিতেই তিনি বলটা ওপরে ছুঁড়ে দেন। এরপর চতুর্থ স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা মার্নাস ল্যাবুশান সেই ক্যাচ নিয়ে নেন।

অস্ট্রেলিয়ানরা সকলেই আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানান। কিন্তু অনফিল্ড আম্পায়ার সৈকত আউট না দিয়ে পাশের আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে থার্ড আম্পায়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় আম্পায়ার জোয়েল উইলসন খতিয়ে দেখে নটআউটের নির্দেশ দেন। তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি বলের নিচে আঙুল রয়েছে, আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চাইবো, যে বল মাটিতে ঠেকেছে কিনা’। এরপরই অন্যদিক থেকে ছবি দেখে উইলসন বলেন, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি, বল মাটিতে লাগছে। আর কি কোনো অ্যাঙ্গেল আছে? স্মিথের আঙুল রয়েছে বলের নিচে, তবে বল মাটিতে ঠেকেছে। আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাবো, নট আউট ’।

সেই বিতর্কের পর দেখা যাক, ভারতীয় সিডনিতে প্রথম ইনিংসে কেমন ব্যাটিং করেছে।

এদিন ১৭ রানের মধ্যে ফিরে যান দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (১০) আর লোকেশ রাহুল (৪)। শুভমান গিলও ২০ রানের বেশি করতে পারেননি। প্রথম বলেই জীবন পাওয়া কোহলি ৬৯ বল খেলে করেন ১৭ রান।

মাঝে রিশাভ পান্ত আর রবীন্দ্র জাদেজা যা একটু প্রতিরোধ গড়েছিলেন। তবে তারাও কচ্ছপ গতিতে ব্যাটিং করেছেন। পান্ত ৪০ রান করেন ৯৮ বলে। আর জাদেজা ২৬ রানের ইনিংসে বল খেলেন ৯৫টি।

আদিম যুগের ব্যাটিং করেও অবশ্য সুবিধা করতে পারেনি ভারত। ১৩৪ রানে তারা হারায় ৭টি উইকেট। শেষদিকে জাসপ্রিত বুমরাহ ১৭ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে ১৮৫ পর্যন্ত নিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার স্কট বোল্যান্ড ৪টি, মিচেল স্টার্ক ৩টি আর প্যাট কামিন্স নেন ২টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া যখন জবাব দিতে নামে তখন ম্যাচের বাকি ১৫ মিনিট বাকি। প্রথম ২টি ওভার ভালো মতো করেছিল ভারত। তৃতীয় ওভারে বাঁধে ঝামেলা। অসি তরুণ অসি ব্যাটারের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়ান বুমরাহ। এর আগে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছর বয়সী স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে জরিমানা গুনতে হয়েছিল কোহলিকে।

তৃতীয় ওভারের পঞ্চম বলটি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বুমরাহ। ওই সময় অপ্রস্তুত ছিলেন স্ট্রাইকপ্রান্তে থাকা অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা। যে কারণে অনফিল্ড আম্পায়ার সৈকত বুমরাহকে বোলিং করতে বাধা দেন। খাজার প্রস্তুত হতে দেরি দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন বুমরাহ।

এক পর্যায়ে বুমরাহকে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলেন কনস্টাস। অসি ব্যাটারের কথা শুনে বুমরাহও তেড়ে আসেন। এতে দুজনের মধ্যে তৈরি হয় উত্তেজনা। ভারতীয় দলের অন্য ক্রিকেটাররা ও আম্পায়ার সৈকতের হস্তক্ষেপে ঘটনা বেশিদূর এগোয়নি।

