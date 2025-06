২০২৬ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে ইতালিতে নতুন কোচ

টানা দুটি বিশ্বকাপে খেলারই সুযোগ পায়নি চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। যে কারণে ২০২৬ বিশ্বকাপের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি তাদের। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া ২৩তম আসর নিয়ে অতিমাত্রায় সতর্কও তারা। সবকিছু আগে থেকেই গুছিয়ে নিচ্ছে দলটি।

২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সাবেক মিডফিল্ডার জেন্নারো গাত্তুসোকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে ইতালি। সদ্য বরখাস্ত লুচিয়ানো স্পালেত্তির জায়গায় এই পরিবর্তন আনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) প্রধান প্রতিনিধি জানলুইজি বুফন।

শনিবার অনূর্ধ্ব-২১ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ‘রাই’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বুফন বলেন, ‘আমরা কাজ শেষ করেছি, এখন শুধু চূড়ান্ত কিছু বিষয়ের অপেক্ষা। প্রেসিডেন্ট ও পুরো ফেডারেশন ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে। তবে আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত আমরা সেরা সিদ্ধান্তই নিয়েছি।’

BREAKING: Gennaro Gattuso has agreed to become new Italy national team head coach.



Gattuso will replace Luciano Spalletti with immediate effect, agreement done. pic.twitter.com/BboQdULd8N