দুবাইয়ে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচেও সহজ জয় বাংলাদেশের মেয়েদের
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে মাঠে নামার আগে বাংলাদেশের মেয়েরা দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও সহজ জয় পেয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল সহজেই হারিয়েছে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে।
প্রথমার্ধে দুটি ও দ্বিতীয় একটি গোল করে সাইফুল বারী টিটুর দল জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে। বাংলাদেশ প্রথম প্রীতি ম্যাচে সিরিয়াকে হারিয়েছিল ২-০ গোলে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাংলাদেশের জোড়া গোল করেছেন সুরভী আকন্দ প্রীতির। অন্য গোলটি আলপি আক্তারের। সিরিয়ার বিপক্ষে দুটি গোলই করেছিলেন আলপি।
এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব খেলতে বাংলাদেশ শুক্রবার দুপুরে আরব আমিরাত থেকে জর্ডান যাবে।
বাছাই পর্বে বাংলাদেশ দুটি ম্যাচ খেলবে চাইনিজ তাইপে ও স্বাগতিক জর্ডানের বিপক্ষে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দল আগামী বছর চীনে অনুষ্ঠিত্য অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পাবে।
