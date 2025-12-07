১৮ ম্যাচ পর হারলো আর্সেনাল, সিটির জয়

১৮ ম্যাচ পর হারলো আর্সেনাল, সিটির জয়
জিততে জিততে হারের অভিজ্ঞতাটাই নাই হয়ে যাচ্ছিল আর্সেনালের। তাই সেই তেতো স্বাদটা একটু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিলো অ্যাস্টন ভিলা। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত সময়ে এমিলিয়ানো বুন্দিয়ার গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে ভিলা।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) টানা অ্যাস্টন ভিলার ঘরের মাঠ ভিলা পার্কে থেমেছে আর্সেনালের অপরাজিত থাকার ধারা। টেবিলের শীর্ষে থাকা দলটি অনেকদিন পর পেল হারের স্বাদ। ম্যাচ জিতে ঘন্টাখানেক পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে অবস্থান করেছে ভিলা।
প্রথমার্ধের ৩৬ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। ম্যাটি ক্যাশের গোলে লিড নেয় স্বাগতিকরা। বিরতির পর বদলি নামা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার সমতায় ফেরান দলকে ৫২ মিনিটে।
ড্র থকা ম্যাচটিতে তুমুল লড়াই চালায় দুটি ক্লাবই। কিন্তু কেউই পাচ্ছিল না গোলের দেখা। অবশেষে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার বুয়েন্দিয়া আর্সেনালের এলোমেলো রক্ষণের সুযোগ নিয়ে ম্যাচের প্রায় শেষ স্পর্শে জয়সূচক গোল করেন।
এদিকে, আর্সেনালের হারের দিনে বড় জয় পেয়েছে সান্ডারল্যান্ড। ৩-০ ব্যবধানের জয়ে আর্সেনালের সঙ্গে পয়েন্টস টেবিলের ব্যবধানও কমিয়েছে সিটি। ১৫ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে এখন দুইয়ে হলো পেপ গার্দিওলার দল। সমান ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আজ আর্সেনালকে হারানো অ্যাস্টন ভিলা।
সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে দুই গোল করেন সিটির ডিফেন্ডাররা। ৩১ মিনিটে রুবেন দিয়াজ করেন প্রথম গোল। এর ঠিক মিনিট চারেক পরই গোল করেন ইয়োস্কো গাভারদিওল। তৃতীয় গোলটি আসে ৬৫ মিনিটে ফিল ফোডেনের পা থেকে।
আইএন