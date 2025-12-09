কাফু-ক্যানিজিয়ার নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা!
একের পর এক অব্যবস্থাপনায় সমালোচিত লাতিন-বাংলা সুপার কাপ। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার প্রতিনিধিত্ব করা দুই ক্লাবের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা একটি দলও অংশ নেবে টুর্নামেন্টটিতে, তাই আগ্রহের কমতি ছিল না দেশের ফুটবল ভক্তদের মাঝে। বাড়তি উন্মাদনা যোগ হয় ব্রাজিলের কাফু ও আর্জেন্টিনার ক্যানিজিয়া আসার ঘোষণায়।
কিন্তু গতকাল বাংলাদশ-আর্জেন্টিনা ম্যাচে সাংবাদিক লাঞ্ছনা ও শর্তভঙ্গের অভিযোগে এএফবি বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে মাঠ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে গেছে। ফলে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনিশ্চিত হয়ে গেছে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ১১ তারিখের ম্যাচটি।
এরমধ্যে জানা গেল, আসা হচ্ছে না ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার দুই সাবেক তারকা ফুটবলার কাফু ও ক্যানিজিয়া। যদিও তাদের নাম ও শুভেচ্ছা ভিডিওবার্তা দিয়েই প্রচারণা চালিয়েছিল এএফবি বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল। প্রথমে কাফু আসার কথা থাকলেও পরে আর্জেন্টাইন ভক্তদের দাবির মুখে জানানো হয় যে, আসছেন ক্যানিজিয়াও। কিন্তু সেই ভিডিওবার্তাগুলো এআই দিয়েই তৈরি বলে সন্দেহ করছেন ভক্তরা।
এএফবি বক্সিং প্রমোশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন, আর্থিক সংকটের কারনে তাদের আসা অনিশ্চিত হয়ে গেছে। অথচ শুরু থেকেই আয়োজকরা জোর দিয়েই বলেছিল, এই দুই তারকার আসা সব ঠিকঠাক।
সুপার কাপ শুরুর একদিন আগেও বলা হয়েছিল ১১ ডিসেম্বর সকাল ১০ টার দিকে তারা ঢাকায় পৌঁছাবেন। তাদের আনার জন্য এক জায়গা থেকে ফান্ড পাওয়ার কথা ছিল। সেই ফান্ড পাওয়ার অনিশ্চিত বলে জানিয়েছেন আসাদুজ্জামান।
উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর চরম অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় লাতিন-বাংলা সুপার কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। খেলা উপভোগ করতে টিকিট সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা। তাই বিক্রি হচ্ছে না। গেট ভেঙে মাঠে দর্শক প্রবেশ করেছে। সবশেষ গতকাল সাংবাদিক লাঞ্ছনার ঘটনা ও শর্তভঙ্গের কারণে মাঠ বরাদ্দ স্থগিত করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
আরআই/আইএন