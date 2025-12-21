জন্মদিনে রোনালদোকে ছুঁয়ে রিয়ালকে জেতালেন এমবাপে

জন্মদিনে রোনালদোকে ছুঁয়ে রিয়ালকে জেতালেন এমবাপে
কোপা দেল রেতে তালাভেরার বিপক্ষে জোড়া গোল করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর রেকর্ডের কাছাকাছি চলে এসেছিল কিলিয়ান এমবাপে। এবার লা লিগার ম্যাচে সেভিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের ২-০ ব্যবধানের জয়ে এক গোল করে এবার রোনালদোর রেকর্ড ছুঁলেন এমবাপে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) লা লিগার ম্যাচে সেভিয়াকে ২-০ ব্যবহধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম গোলটি করেন জুড বেলিংহাম ও দ্বিতীয় গোলটি আসে কিলিয়ান এমবাপের পা থেকে।
এক মৌসুমে রিয়ালের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এতদিন ছিল একাই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দখলে। সেভিয়ার বিপক্ষে একটি গোল করে সেই রেকর্ডে এবার ভাগ বসালেন এমবাপে। চলমান মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ফরাসি তারকারও গোলসংখ্যা এখন ৫৯।
প্রথমার্ধের বিরতির ৭ মিনিট আগে লিড নেয় রিয়াল। রদ্রিগো ফ্রি-কিক নিলে জুড বেলিংহাম লুসিয়েন আগুমের ওপর লাফিয়ে উঠে হেড থেকে গোল করেন।
সেভিয়ার কাছে সুযোগ ছিল সমতায় ফেরার। তবে বিরতির পর রিয়ালের কাজ কিছুটা সহজ হয়ে যায় বেলিংহামকে ফাউল করে মার্কাও দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে।
২৭তম জন্মদিন পালন করা কিলিয়ান এমবাপে ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে বাড়ান লিড। একইসঙ্গে ছুঁয়ে ফেলেন নিজের আইডল রোনালদোকে। হুয়ানলু সানচেজ বাজেভাবে রদ্রিগো ফাউল করলে এই পেনাল্টি পায় রিয়াল।
নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে মাদ্রিদ টিভিতে এমবাপে বলেন, ‘আজ বিশেষ দিন, কারণ আজ আমার জন্মদিন। আমি সবসময়ই বলেছি, জন্মদিনে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে—আমার স্বপ্নের ক্লাবে—খেলার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য স্বপ্নের মতো। বছরটা ইতিবাচক ফল দিয়ে শেষ করাই ছিল লক্ষ্য, আর এই রেকর্ড অবিশ্বাস্য। ক্রিশ্চিয়ানোর মতো করা, যিনি আমার আইডল। রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় এবং বিশ্বমানের এক মহান তারকা। এটা আমার জন্য সম্মানের।’
এরপর আইজ্যাক রোমেরো পাল্টা আক্রমণে রিয়ালকে চাপে ফেলে সমতায় ফেরার দুটি ভালো সুযোগ পান। কিন্তু দু’বারই রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া হতাশ করেন।
শেষদিকে বেলিংহাম ফাউলের শিকার হলে রিয়াল আরেকটি পেনাল্টি পায়। সেখান থেকে এমবাপের সুযোগ ছিল রোনালদোর রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি পর্যালোচনার পর সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।
