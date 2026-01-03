  2. খেলাধুলা

আল নাসরকে মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদ দিলো আল আহলি

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
আল নাসরকে মৌসুমের প্রথম হারের স্বাদ দিলো আল আহলি

আল আহলির ইভান টনি জোড়া গোল করে সৌদি প্রো লিগে আল নাসরকে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ দিয়েছে। ৩-২ গোলে আল আহলির কাছে হেরেছে রোনালদোর আল নাসর।

গতকাল জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি আল আহলি জিতে নেয় ৩-২ ব্যবধানে।

আল নাসরের ডিফেন্সের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচের শুরুর ২০ মিনিটেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল আহলি। গোল দুটি করেন ইংলিশ স্ট্রাইকার ইভান টনি।

প্রথম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো আহলি। গালেনোর শট ফিরে আসে ক্রসবার থেকে। পরে গালেনোর সহায়তায় গোল করেন টনি ৭ মিনিটে।

দলের ব্যবধান ও নিজের গোল দুটিই দ্বিগুণ করেন টনি ম্যাচের ২০ মিনিটে। লম্বা পাস ধরে আল নাসর গোলকিপার নাওয়াফ আল আকিদিকে পরাস্ত করে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন টনি।

৩১ মিনিটে ভাগ্য সহায় হয় আল নাসরের। আল আহলির গোলকিপার আব্দুলরহমান আল সানবি ঠেকাতে ব্যর্থ হন আল নাসরের সেন্টার ব্যাক আল আমরির দুর্বল শট। ফলে ব্যবধান কমে ম্যাচের স্কোর হয় ৩-১।

৪৪ মিনিটে আবারও আল আমরি গোল করে ম্যাচে ফিরিয়ে আনে সমতা। ব্রোজভিচের কর্নার থেকে শক্তিশালী হেডে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান আল আমরি।

বিরতির আগে আরও একটি গোলের কাছাকাছি গিয়েছিলেন টনি, তবে তার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফলে প্রথমার্ধ শেষ হয় ২–২ সমতায়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফিরলে ৫৫ মিনিটে ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণী গোলটি আসে আল আহলির পক্ষ থেকে। মেরিহ দেমিরাল গোল করে ব্যবধান করেন ৩-২। ম্যাথেউস গনকালভেসের ফ্রি-কিক টনি কৌশলে বাড়িয়ে দিলে ছয় গজ বক্সের ভেতর থেকে হেডে জাল খুঁজে নেন মেরিহ দেমিরাল। এই গোলেই নিশ্চিত হয়ে যায় ম্যাচের ভাগ্য।

এরপর একাধিক চেষ্টা করেও আল নাসর আর ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি। তৃতীয় গোল হজমের পর বেশিরভাগ বল তাদের দখলে থাকলেও আর জয় ড্র বা জয় আদায় কোনোটিই হয়নি।

ম্যাচের শেষদিকে উত্তেজনা চরমে ওঠে। আল-আহলির আলি মাজারাশিকে লাল কার্ড দেখতে হয় জোয়াও ফেলিক্সকে চড় মারার অভিযোগে। অন্যদিকে শেষ ডিফেন্ডারকে ফেলে দেওয়ায় আল নাসরের নাওয়াফ বুশালও মাঠছাড়া হন।

তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জন্য ম্যাচটি ছিল হতাশাজনক। প্রথমার্ধে একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হেড ছাড়া পুরো ৯০ মিনিটে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব রাখতে পারেননি তিনি।

এই হারে আল নাসরের শিরোপা প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের সামনে একটি সুযোগ এসেছে। আগামীকাল (৪ জানুয়ারি) দামাকের বিপক্ষে জিতলে তারা লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে যাবে। অন্যদিকে এই জয়ে আল-আহলি সৌদি চতুর্থ স্থানেই থাকল।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।