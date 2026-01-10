আরো উঁচুমানের কোচ চান জামাল ভূঁইয়া

আরো উঁচুমানের কোচ চান জামাল ভূঁইয়া
মার্চে শেষ হবে জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার সাথে বাফুফের চুক্তি। এরই মধ্যে গুঞ্জন শুরু, এই স্প্যানিশ কোচের সাথে চুক্তি নবায়ন করছে না বাফুফে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন কোচ বাংলাদেশের প্রধান কোচ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বাফুফেতে বায়োডাটা পাঠিয়েছে বলেও জানা গেছে। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও চাচ্ছেন, আরো হাই-প্রোফাইল কোচের অধীনে বাংলাদেশের ফুটবল এগিয়ে যাক।
শনিবার মানিকগঞ্জে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন জামাল ভূঁইয়া। সেখানেই তিনি এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই একটি উচ্চমানের কোচ দলকে সামনে এগিয়ে নিক, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের ওপরই নির্ভর করছে।’
গ্রামের ফুটবলে দর্শকের ঢল দেখে জামাল ভূঁইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, ‘একটি গ্রামের মাঠে ফুটবল নিয়ে যে উচ্ছ্বাস দেখছি তা খেলাটির জন্য উৎসাহজনক এবং তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য অনুপ্রেরণা।’
আট বছর পর বাংলাদেশে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আয়োজক হওয়ার জন্য বাফুফে সাফে আবেদন করবে বলেও জানা গেছে। আবার সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনও আনঅফিসিয়ালি সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে বাফুফেকে। তাই ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেটে হতে দেখা যেতে পারে আগামী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ।
জামাল ভূঁইয়া এ বিষয়ে বেশ উৎসাহ দেখিয়ে বলেছেন,'সাফ যদি বাংলাদেশে হয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেটে) তাহলে সেটা আমাদের দর্শকের জন্য দারুণ হবে। খেলোয়াড়দের জন্য বড় প্রেরণাও হবে। তবে এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশের ফুটবল ইতিবাচক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত বছর প্রতিটি ম্যাচেই অনেক দর্শক ছিল। সাফ এখানে হলে দেশের ফুটবলের জন্য ভালো হবে। আর যদি আমরা শিরোপা জিততে পারি সেটা আরও বড় অনুপ্রেরণা হবে।'
মার্চের সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচকে সামনে রেখে প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরে অধিনায়ক বলেছেন, ‘সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে একটি প্রীতি ম্যাচ খেললে ভালো হবে। নভেম্বরের পর আমাদের কোনো ম্যাচ হয়নি। দীর্ঘ বিরতি পড়েছে। আগে খেলা হলে দল ছন্দ ফিরে পাওয়া যাবে এবং র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা হবে।’
