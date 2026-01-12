৪৪ বছরের পুরোনো লজ্জার রেকর্ড ফেরালো ম্যানইউ
ম্যানেজারহীন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুর্দশা আরও বেড়েছে। সাবেক স্ট্রাইকার ড্যানি ওয়েলবেকের গোলে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এফএ কাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে রেড ডেভিলদের।
ব্রাইটনের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে চলতি মৌসুমে ঘরোয়া দুই কাপ প্রতিযোগিতা থেকেই ছিটকে গেল ১৩ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচের প্রথমার্ধে ব্রাজান গ্রুডার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাইটন। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত এক শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ওয়েলবেক। এটি ছিল ইউনাইটেডের বিপক্ষে তার অষ্টম গোল, যার ছয়টিই এসেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।
শেষ পাঁচ মিনিটে বেঞ্জামিন শেশকোর হেডে একটি গোল শোধ করে ইউনাইটেড। তবে যোগ করা সময়ে ১৮ বছর বয়সী বদলি খেলোয়াড় শিয়া লেসি লাল কার্ড দেখলে ঘুরে দাঁড়ানোর সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।
এর আগে, ইএফএল কাপে লিগ টু-এর দল গ্রিমসবির কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল ইউনাইটেড। ১৯৮১-৮২ মৌসুমের পর এই প্রথমবার ঘরোয়া দুই কাপেই সবচেয়ে আগেভাগে বিদায় নিল তারা।
শেষ সাত ম্যাচে মাত্র এক জয় পাওয়া ইউনাইটেডের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচ। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নতুন কোচের নাম ঘোষণার কথা রয়েছে ক্লাবটির।
আইএন