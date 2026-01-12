  2. খেলাধুলা

ব্রাজিলের তারকার হ্যাটট্রিকে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে আর্সেনাল

প্রকাশিত: ১২:২৮ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির হ্যাটট্রিকে পিছিয়ে পড়েও সহজেই পোর্টসমাউথকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ড জায়গা করে নিয়েছে আর্সেনাল।

ফ্র্যাটন পার্কে ম্যাচের মাত্র ৩ মিনিটেই পোর্টসমাউথকে এগিয়ে দেন কলবি বিশপ। কিন্তু মাত্র মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আর্সেনালকে সমতা ফিরিয়ে দেয় পোর্টসমাউথই। আত্মঘাতী গোল করেন আন্দ্রে ডোজেল।

২৫ মিনিটে মার্তিনেল্লি গোল করে লিড এনে দেন দলকে। ননি মাদুয়েকের কর্নার থেকে বল পেয়ে ফ্লিক করে গোলের দেখা পান তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫১ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের নিচু ক্রস থেকে মার্তেনেল্লি কাছ থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। পরে ৭২ মিনিটে পরে কর্নার থেকে নিকট পোস্টে ফ্লিক করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন। আর্সেনালের ক্যারিয়ারে এটি তার প্রথম হ্যাটট্রিক।

এই ম্যাচে মাত্র ১৬ বছর ১৩৫ দিনে ডিফেন্ডার মার্লি সালমন আর্সেনালের হয়ে এফএ কাপের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামেন।

এই জয়ের মাধ্যমে আর্সেনাল চতুর্থ রাউন্ডে উন্নীত হয়ে প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল।

