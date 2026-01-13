আলোনসোকে বিদায়ী বার্তায় যা বললেন এমবাপে

আলোনসোকে বিদায়ী বার্তায় যা বললেন এমবাপে
সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে ৩-২ ব্যবধানে হারের পর বরখাস্ত হয়েছেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। বেশ কিছুদিন ধরেই তার পদ থাকা না থাকা নিয়ে চলছিল জল্পনা। অবশেষে চাকরি খোয়ালেন তিনি। আলভারো আরবেলোয়াকে নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এল ক্লাসিকোতে পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই বরখাস্ত হলেন আলোনসো। এদিকে ক্লাব থেকে তার বিদায়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে।
ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে কিলিয়ান এমবাপে লিখেছেন, ‘আপনার সঙ্গে খেলতে পারা এবং আপনার কাছ থেকে শেখা আমার জন্য সত্যিই আনন্দের ছিল।’
বায়ার লেভারকুসেনের মতো একটি দলকে চ্যাম্পিয়ন করার পর গত গ্রীষ্মে রিয়ালে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র ৭ মাসেই থেমে গেছে সেই যাত্রা।
এমবাপে তার পোস্টে আরও লেখেন, ‘সময়টা খুব ছোট ছিল, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে আমি এমন একজন কোচ হিসেবে মনে রাখব, যার ভাবনা স্পষ্ট এবং ফুটবল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে। আপনার আগামী অধ্যায়ের জন্য শুভকামনা।’
যদিও শোনা গেছে, আলোনসোর কিছু কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে দলের একাধিক খেলোয়াড় অসন্তুষ্ট ছিলেন, তবুও এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন এমবাপে।
ক্লাব বিশ্বকাপ বাদ দিলে, চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৫ ম্যাচে ২৯ গোল করেছেন ফরাসি এই তারকা। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি গোল করেছেন কেবল হ্যারি কেন (৩১)।
রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে আলোনসো মোট ৩৪টি ম্যাচ পরিচালনা করেন। এর মধ্যে ২৪টিতে জয়, চারটি ড্র এবং ছয়টি হারের মাধ্যমে তার জয়ের হার ছিল ৭০.৬ শতাংশ।
স্থায়ী কোচদের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে আলোনসোর জয়ের হার পঞ্চম সর্বোচ্চ। তার উপরে আছেন ম্যানুয়েল পেলেগ্রিনি (৭৫%), কার্লো আনচেলত্তি (৭৪.৮%), রাডোমির আন্টিচ (৭২.২%) এবং হোসে মরিনিয়ো (৭১.৯%)।
আইএন