২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল
মেক্সিকোয় যে বিলাসবহুল রিসোর্টে থাকবেন রোনালদো
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি। এরই মধ্যে অংশগ্রহণকারী দলগুলো টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে আবাসন, যাতায়াত ও প্রস্তুতি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর নেতৃত্বাধীন পর্তুগাল জাতীয় দলও।
স্প্যানিশ সাংবাদিক আলেহান্দ্রো দে লা রোসার বরাতে জানা গেছে, বিশ্বকাপ চলাকালীন পর্তুগাল দলের ‘বাঙ্কার’ হিসেবে মেক্সিকোর রিভিয়েরা মায়ায় অবস্থিত একটি বিলাসবহুল পাঁচ তারকা রিসোর্ট বেছে নেওয়া হয়েছে। রোনালদোসহ পুরো দলের আরাম, গোপনীয়তা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
পর্তুগাল দলের আবাস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে ফেয়ারমন্ট মায়াকোবা রিভিয়েরা মায়া, যা প্লায়া দেল কারমেন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুধু বিলাসিতাই নয়, ভৌগোলিক অবস্থানও এই হোটেল বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ।
গ্রুপ পর্বে পর্তুগালের ম্যাচ হওয়ার কথা হিউস্টন ও মিয়ামিতে। রিভিয়েরা মায়া থেকে এই দুই শহরে বিমানে যেতে সময় লাগবে যথাক্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা ও এক ঘণ্টার কিছু বেশি। এতে যাতায়াতের ক্লান্তি কমবে এবং খেলোয়াড়দের ফিটনেস ধরে রাখা সহজ হবে।
৯৭ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত এই রিসোর্টটি রেইনফরেস্ট ও উপকূলীয় এলাকায় ঘেরা। চারপাশে সবুজ বন, স্বচ্ছ জলাধার ও সমুদ্রসৈকতের সরাসরি প্রবেশাধিকার রয়েছে।
রিসোর্টটিতে রয়েছে পাঁচটি সুইমিং পুল, যার মধ্যে ৩ হাজার বর্গমিটার আয়তনের মূল পুল ও একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আলাদা ইনফিনিটি পুল। এছাড়া বিশ্বমানের গলফ কোর্স, স্পোর্টস সুবিধা ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিবেশ নিশ্চিত করার মতো পরিকাঠামোও রয়েছে।
‘মার্কা’র তথ্য অনুযায়ী, ফেয়ারমন্ট মায়াকোবায় রয়েছে মোট ৪০১টি কক্ষ, যার মধ্যে বিচফ্রন্ট স্যুট ও ব্যক্তিগত বাংলোও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি কক্ষেই মার্বেল বাথরুম, বড় সাইজের বাথটাব, কফি মেকার, হাই-স্পিড ইন্টারনেটসহ প্রিমিয়াম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।
বড় রিসোর্ট হলেও প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব, যা পর্তুগাল দলের জন্য নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে।
এই রিসোর্টে বিলাসিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে খরচও। সাধারণ কক্ষের রাতপ্রতি ভাড়া ২৮২ থেকে ৩২০ ইউরোর মধ্যে। আর সবচেয়ে বিলাসবহুল স্যুটগুলোর দাম শুরু হয় ১,০০০ ইউরো থেকে, যা সর্বোচ্চ ২,৯৩৮ ইউরো (প্রায় ৩ হাজার ডলার) পর্যন্ত পৌঁছায়।
সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০২৬ বিশ্বকাপে সফল হতে কোনো প্রস্তুতিতেই কমতি রাখতে চায় না পর্তুগাল। আর সেই লক্ষ্যেই রোনালদোদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বমানের আরাম আর বিলাসিতার এই ঠিকানা।
আইএইচএস/