নতুন হেড কোচ পেলো ম্যানইউ
১৪ মাস দায়িত্ব পালনের পর গত সপ্তাহে বরখাস্ত হন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন আমোরিম। এবার তার স্থলাভিষিক্তের নাম ঘোষণা করলো ক্লাবটি। দায়িত্ব পেয়েছেন দলের সাবেক ফুটবলার মাইকেল ক্যারিক। মঙ্গলবার ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে থাকছেন তিনি।
৪৪ বছর বয়সী ক্যারিক বুধবার প্রথমবারের মতো দলের অনুশীলন পরিচালনা করবেন। আগামী শনিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনুষ্ঠিতব্য ম্যানচেস্টার ডার্বির আগে এটিই হবে তার প্রথম দায়িত্ব। কোচ হিসেবে নিয়োগের দৌড়ে তিনি ওলে গানার সোলস্কজার ও রুড ফন নিস্টেলরয়কে পেছনে ফেলেছেন।
ক্যারিকের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সাবেক সহকারী কোচ স্টিভ হল্যান্ড। এছাড়াও কোচিং স্টাফে রয়েছেন জোনাথন উডগেট, ট্রাভিস বিনিয়ন এবং জনি ইভান্স।
গত দুই ম্যাচে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে থাকা ড্যারেন ফ্লেচার ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৮ দলের নেতৃত্বে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মঙ্গলবার ক্যারিকের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, যা আসে ক্লাবের সিইও ওমর বেরাদ্দা এবং ফুটবল পরিচালক জেসন উইলকক্সের সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সরাসরি বৈঠক ও সোমবারের আরও আলোচনার পর।
ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আগামী গ্রীষ্মে একজন স্থায়ী (অন্তর্বর্তী নয়) প্রধান কোচ নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
এমএমআর