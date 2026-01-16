  2. খেলাধুলা

এমবাপেকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেলো রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে ৩-২ গোলের হারের পর চাকরিচ্যুত হন কোচ জাবি আলোনসো। নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে অঘটনের শিকার হয়েছেন আলভারো আরবেলোয়া। কোচ হিসেবে অভিষেকেই কোপা দেল রেতে দ্বিতীয় সারির দলের কাছে হেরেছে রিয়াল।

এসবের মাঝে আরও এক দুঃসংবাদ পেলো ক্লাবটি। এবার লা লিগায় লেভেন্তের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ছিটকে গেলেন কিলিয়ান এমবাপে। এই ম্যাচে রিয়ালের জার্সিতে নামা হচ্ছে না মাঠে। 

গোল ডটকম ফরাসি সংবাদ মাধ্যম লেকিপের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, বাঁ হাটুর চোটে পড়েছেন এমবাপে। ব্যথা বেশি না হলেও ম্যাচ খেলার মতো অবস্থায় নেই তিনি। ফলে লেভেন্তের বিপক্ষে ঝুঁকিতে ফেলতে চাইছে না মেডিকেল টিম।

ম্যাচটিতে এমবাপের মতো খেলা হবে না এদের মিলিতাও, আন্তোনিও রুডিগার ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ডও। ফলে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে রিয়ালের নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়ার জন্য।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে রিয়াল। এখান আর কোনো হোঁচট শিরোপা স্বপ্নকে বড় ধাক্কা দিতে পারে।

