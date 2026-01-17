বিএফএল শেষে ১৬ দল নিয়ে স্বাধীনতা কাপ

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১০:৩৬ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
এবারের মৌসুমের স্বাধীনতা কাপ ফুটবল হবে ১৬ দল নিয়ে। বাংলাদেশ ফুটবল লিগের (বিএফএল) ১০ দলের সাথে খেলবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এবং বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দল। শনিবার বাফুফের প্রফেশনাল লিগ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মৌসুমের শুরুতে বাফুফে থেকে বলা হয়েছিল প্রথমবারের মতো এবার পাঁচটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। যেখানে থাকবে সুপার কাপ। বাফুফে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে মৌসুমের ক্যালেন্ডার থেকে বাদ দিয়েছে সুপার কাপ। তবে লিগ শেষে স্বাধীনতা কাপ হবে সেই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সভার পর।

স্বাধীনতা কাপে খেলবেন শুধু স্থানীয় ফুটবলাররা। এমন কি সাফের কোটার ফুটবলার যারা স্থানীয় হিসেবে অংশ নিচ্ছেন লিগে তারাও থাকবেন না স্বাধীনতা কাপে। শুনবারের সভায় ৫ মে স্বাধীনতা কাপ শুরু হয়ে শেষ হবে ২৩ মে। খেলা হবে দেশের চারটি ভেন্যুতে।

এ মৌসুমের প্রথম টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ হয়েছে। চলমান আছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ ও ফেডারেশন কাপ।

