দুয়োর মাঝেই জয়, লেভান্তেকে হারিয়ে স্বস্তিতে রিয়াল
অস্থির এক সপ্তাহের ইতি টেনেছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে অবনমনের ঝুঁকিতে থাকা লেভান্তেকে।
গতকাল শনিবার রিয়ালের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে ও রাউল আসেনসিওর গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লস ব্লাঙ্কোসরা। নতুন কোচ আলভালো আরবেলোয়ার অধীনে প্রথম জয়ের দেখা পেল স্বাগতিকরা।
দুই ম্যাচ হারার পর লেভান্তের বিপক্ষে গোলের দেখা না পাওয়ায় শুনতে হয়েছিল দুয়ো। সেই চাপ সামাল দিয়ে ৫৮ মিনিটে গ্যালারিকে শান্ত করেন এমবাপে। বক্সের ভেতর ডেলা ফাউল করেন ফরাসি তারকাকে। স্পটকিক থেকে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি চলমান লিগে গোলসংখ্যা ১৯ করেন তিনি।
৭ মিনিট পর রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আসেনসিও। আর্দা গুলেরের কর্নার থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান বাড়ান তিনি ৬৫ মিনিটে।
এই জয়ে ২০ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে এক পয়েন্ট পিছিয়ে। তবে বার্সেলোনা একটি ম্যাচ কম খেলেছে। অন্যদিকে, লেভান্তে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৯তম স্থানে রয়েছে।
