ম্যানচেস্টার ডার্বি
সিটির বিপক্ষে ২ গোলে জয় ক্যারিকের ম্যানইউর
দ্বিতীয় মেয়াদে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে মাইকেল ক্যারিকের শুরুটা দারুণভাবেই হয়েছে। ম্যানচেস্টার ডার্বিতে ব্রায়ান এমবেউমো ও প্যাট্রিক ডর্গুর গোলে সিটির লিগ শিরোপা জয়ে বড় ধাক্কা দিলো ইউনাইটেড ২-০ গোলের জয়ে। সাম্প্রতিক সময়ের হতাশা ভুলে চিরপ্রতিদ্বন্দীদের বিপক্ষে জয়ে প্রাণ ফিরেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। গ্যালারিতে উল্লাস করতে দেখা গেছে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনকেও।
ম্যাচ হারলেও সিটিকে ম্যাচ টিকিয়ে রেখেছিল গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা। একের পর এক দুর্দান্ত সব সেভে হতাশ করেন ডর্গু, আমাদ দিয়ালো, কাসেমিরো ও এমবেউমোকে।
তবে অসহায় ছিলেন ইউনাইটেডের প্রথম গোল ঠেকানোর ক্ষেত্রে। অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ দ্রুতগতির পাল্টা আক্রমণের সূচনা করে বাঁ দিক দিয়ে এমবেউমোর কাছে বল বাড়ান, আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলে ফেরা ক্যামেরুন ফরোয়ার্ড নিখুঁত ফিনিশে দলকে এগিয়ে দেন।
১১ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইউনাইটেড। সিটি ডিফেন্ডার রিকো লুইসের ভুলের সুযোগ নেন ডর্গু। মাথেউস কুনিয়ার কাটব্যাক থেকে বল জালে পাঠান তিনি।
অফসাইডের কারণে ইউনাইটেডের তিনটি গোল বাতিল হয়। শেষদিকে দিয়ালোর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে, হালান্ডের গোলখরা বেড়ে সাত ম্যাচে মাত্র একটি গোল হওয়ায় সিটি ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো ইঙ্গিত দিতে পারেনি।
এই জয়ে সাময়িকভাবে হলেও ইউনাইটেড চতুর্থ স্থানে উঠে আসে। রুবেন আমোরিমের সময়ে যা খুব কমই সম্ভব হয়েছিল। ম্যাচ শেষে নতুন কোচিং স্টাফদের সঙ্গে উদযাপন করেন ক্যারিক।
আইএন