সহজেই নেপাল বাধা টপকালেন সাবিনারা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতকে উড়িয়ে সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচে হোঁচট খেয়েছিল ভুটানের বিপক্ষে ড্র করে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে ফেরার জন্য বাংলাদেশের সামনে একটা বাধা ছিল নেপাল। সোমবার হিমালয়ের দেশের সেই বাধা সহজেই টপকেছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ এই ম্যাচে এক চেটিয়া প্রধান্য বিস্তার করে জিতেছে ৩-০ গোলে।

বাংলাদেশ প্রথমার্ধে এগিয়েছিল ২-০ গোলে। অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ১৪ মিনিটে গোল করে লিড এনে দেন দলকে। বিরতির ঠিক আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কৃষ্ণা রানী সরকার। বিরতির পর আক্রমণ অব্যাহত রাখলেও একটির বেশি গোল আদায় করতে পারেননি লাল-সবুজ জার্সিধারী মেয়েরা। ৩৩ মিনিটে লিপি আক্তারের গোলে জয়ের ব্যবধান ৩-০ হয়।

তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। সমান পয়েন্ট পাকিস্তানের মেয়েদেরও। বুধবার বাংলাদেশ পরের ম্যাচ খেলবে শ্রীলংকার বিপক্ষে। লিগ ভিত্তিক খেলা শেষে শীর্ষ স্থান অর্জন করা দল হবে চ্যাম্পিয়ন। সাবিনা-কৃষ্ণারা নেপালের বিপক্ষে জয়ের পর দুর্দান্তভাবেই ফিরে এসেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে।

