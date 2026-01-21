চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
ব্রাজিলিয়ান তারকার জোড়া গোলে রেকর্ড গড়ে শেষ ষোলোতে আর্সেনাল
দীর্ঘদিনের ইনজুরি কাটিয়ে মাত্র এক মাসের মধ্যেই নিজের সেরা ছন্দে ফিরেছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সান সিরোতে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে মঙ্গলবার ৩-১ গোলের জয়ে আর্সেনালের নায়ক ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড, যিনি জোড়া গোল করেন ম্যাচের প্রথমার্ধেই।
এই মৌসুমে মাত্র তৃতীয়বারের মতো শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়ে সেটির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন জেসুস। জানুয়ারিতে এসিএল ইনজুরিতে পড়ে প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি।
২৮ বছর বয়সী এই তারকা ম্যাচ শেষে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, ‘এটা স্বপ্নের রাত। আমি সবসময় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। ছোটবেলায় সিরিআ অনেক দেখতাম। এই স্টেডিয়ামে খেলতে ও গোল করতে পারা আমার চোখে জল এনে দিয়েছে। মাঠের বাইরে কাটানো ১১ মাস আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।’
ডিসেম্বরে মাঠে ফিরলেও এতদিন মূলত বদলি হিসেবেই খেলেছেন জেসুস। মঙ্গলবার ইন্টার মিলানের বিপক্ষে কোচ মিকেল আর্তেতা তাকে শুরুর একাদশে রাখেন ভিক্টর গিয়োকারেসের বদলে।
ম্যাচের ১০ম মিনিটে জুরিয়েন টিম্বারের শট থেকে ছিটকে আসা বল থেকে গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন জেসুস। আট মিনিট পর ইন্টার সমতায় ফিরলেও ৩১তম মিনিটে বুকায়ো সাকার কর্নার থেকে লিয়ান্দ্রো ত্রসারের হেডের পর জেসুস আবার গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।
৭৫ মিনিটে জেসুসের জায়গায় নামা গিয়োকারেস ৯ মিনিট পর আরেক গোল করে আর্সেনালের সহজ জয় নিশ্চিত করেন।
এই জয়ের ফলে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে আর্সেনাল। পাশাপাশি ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় টানা সাত ম্যাচ জয়ের নতুন ক্লাব রেকর্ড গড়েছে তারা।
এমএমআর