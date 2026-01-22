  2. খেলাধুলা

ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক উঠেছে জার্মানিতে

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক উঠেছে জার্মানিতে

ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনায় অনড় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমন সিদ্ধান্তে বিশ্বকাপ ফুটবল বয়কটের দাবি উঠেছে জার্মানিতে।

চারবারের বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ী দেশ জার্মানির রাজনীতিকদের একাংশ এই আহবান জানিয়েছেন। তারা মনে করেন, পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হলে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়াই হতে পারে যথাযথ প্রতিবাদ।

এ ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে জার্মানির সরকাররও। রাজনীতিবিদরা আহবান জানালেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দেশটির ফুটবভল ফেডারেশন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনার বিরোধিতা করয়েছে ডেনমার্ক, জার্মানিসহ ইউরোপের আটটি দেশে। ক্ষুব্ধ হয়ে দেশগুলোর ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। সেই হুমকির পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে জার্মানি।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপ যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচের বড় অংশ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র।

তবে এখনও নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি জার্মানি। এদিকে বয়কটের পক্ষে জনমত তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন দেশটির রাজনীতিকরা।

সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, জার্মানির ৪৭ শতাংশ নাগরিক ২০২৬ বিশ্বকাপ বর্জনের পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার পক্ষে রয়েছেন ৩৫ শতাংশ মানুষ।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।