বোতল ছোড়ার ঘটনায় চেলসিকে দেড় লাখ পাউন্ড জরিমানা

বোতল ছোড়ার ঘটনায় চেলসিকে দেড় লাখ পাউন্ড জরিমানা
গত মাসে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল চেলসি। সেই ম্যাচে বোতল ছোড়ার ঘটনায় চেলসিকে ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড (২ লাখ ৩ হাজার ২৬৫ ডলার) জরিমানা করা হয়েছে।
স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ভিলার স্টাফদের দিকে চেলসির টেকনিক্যাল এরিয়া থেকে একটি প্লাস্টিকের বোতল ছোড়া হয়েছিল। শুক্রবার ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) এ তথ্য জানায়।
এফএ জানায়, চেলসি অভিযোগ স্বীকার করায় একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রক এই জরিমানা আরোপ করেছে।
চলতি মাসের শুরুতেই চেলসির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পানিভর্তি বোতল ছুড়ে মারা হয় গেল ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ ভিলার জয় উদযাপনের সময়।
ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে রেফারি স্টুয়ার্ট অ্যাটওয়েল তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, ‘আমাকে জানানো হয় যে চেলসির টেকনিক্যাল এরিয়ার একজন অজ্ঞাত সদস্য অ্যাস্টন ভিলার টেকনিক্যাল এরিয়ার দিকে একটি প্লাস্টিকের পানীয় বোতল ছুঁড়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।’
লিগ টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে থাকা চেলসি রোববার ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে খেলতে যাবে। অন্যদিকে তৃতীয় স্থানে থাকা অ্যাস্টন ভিলা নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে।
আইএন