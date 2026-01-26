কম্বোডিয়া-পূর্ব তিমুর নয়, হামজাদের প্রীতি ম্যাচ ভিয়েতনামের সঙ্গে

কম্বোডিয়া-পূর্ব তিমুর নয়, হামজাদের প্রীতি ম্যাচ ভিয়েতনামের সঙ্গে
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচের আগে জাতীয় ফুটবল দলকে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলানোর জন্য তিনটি দেশের সাথে যোগাযোগ করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। কম্বোডিয়া ও পূর্ব তিমুরের যে কোনো একটি দল হবে এমন ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়েছিল বাফুফে। তবে শেষ পর্যন্ত ওই দুই দেশের কোনোটাই হচ্ছে না প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ। হামজাদের প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ হতে যাচ্ছে ভিয়েতনাম। বাফুফের একটি সূত্র সে তথ্যই জানিয়েছে।
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ ৩১ মার্চ কালাং শহরে। বাফুফে ঘোষণা করেছিল সিলেটে প্রীতি ম্যাচ খেলে ২৮ মার্চ দল সিঙ্গাপুর যাবে। তবে এখন সেই সিডিউলে পরিবর্তন আসছে। ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে হবে তাদেরই মাটিতে। এখন পর্যন্ত যে খবর, তাতে ২৬ মার্চ ম্যাচ হবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে।
যে কারণে হামজা-জামালদের আগেই ঢাকা ছাড়তে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে সিঙ্গাপুর যাবে ক্যাবরেরার দল। তবে জাতীয় দলের নতুন এই সূচি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি বাফুফে।
২০২৫ সালের ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল এশিয়ান কাপ বাছাই মিশন, শেষ হবে আগামী ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এ পর্যন্ত খেলা ৬ ম্যাচে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে হোম ম্যাচ জিতেছে এবং ড্র করেছে দুই ম্যাচ।
আরআই/আইএইচএস/