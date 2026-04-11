ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের কাছে হার, শিরোপা দৌড়ে চাপে আর্সেনাল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেল আর্সেনাল। নিজেদের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে বোর্নমাউথের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে মিকেল আর্তেতার দল।
ম্যাচের ১৭তম মিনিটে দুর্দান্ত এক আক্রমণ থেকে বোর্নমাউথকে এগিয়ে দেন জুনিয়র ক্রাউপি। পিছিয়ে পড়ার পর আর্সেনাল ধীরে ধীরে খেলায় ফেরার চেষ্টা করে এবং দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরান ভিক্টর গিওকেরেসে।
তবে ম্যাচের ৭৪তম মিনিটে আবারও আঘাত হানে বোর্নমাউথ। মিডফিল্ডার অ্যালেক্স স্কট গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি আর্সেনাল।
এই হারের ফলে শিরোপা দৌড়ে বড় চাপে পড়েছে আর্তেতার দল। বর্তমানে তাদের লিড থাকলেও ম্যানচেস্টার সিটি রোববার চেলসির বিপক্ষে জিতলে ব্যবধান কমে দাঁড়াবে মাত্র ছয় পয়েন্টে।
এরপর আগামী সপ্তাহে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই শিরোপা প্রতিদ্বন্দ্বী—যা এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
উল্লেখ্য, এটি আর্সেনালের টানা তৃতীয় ঘরোয়া হার। এর আগে তারা কারাবাও কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হেরেছে এবং এফএ কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে সাউদাম্পটনের কাছে।
সব মিলিয়ে ২২ বছর পর লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্ন এখন বড় প্রশ্নের মুখে আর্সেনালের। গত তিন মৌসুমে রানার্সআপ হওয়ার পর এবারও কি তারা হতাশ করবে সমর্থকদের?
এমএমআর