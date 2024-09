ছেলেকে গোল উৎসর্গ রোনালদোর, অভিষেক ম্যাচ রাঙালেন পিওলি

গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ‘সিউ’ উদযাপন দেখেই অভ্যস্ত ভক্তরা। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম কিছু হলেও খারাপ হয় না।

সেটি ভেবেই বছরের পর বছর একই উদযাপন দেখে আসা ভক্তদের একঘেয়েমি কাটাতে এবার নতুনত্ব আনলেন রোনালদো! প্রথমে তাকে দেখে এমনটাই মনে হয়েছিল। পরক্ষণেই উন্মোচিত হলো অন্য ঘটনা-উদ্দেশ্য।

গতকাল শুক্রবার সৌদি প্রো লিগের নিয়মিত সেশনে আল ইত্তেফাকের বিপক্ষে গোলের পর বরাবরের মতো ‘সিউ’ উদযাপন করেন রোনালদো। এরপর গ্যালারির দিকে তিন আঙুল তুলে অন্য কিছু ইঙ্গিত করেন পর্তুগিজ তারকা। মূলত, ছেলে রোনালদো জুনিয়রের উদ্দেশে এই উদযাপন করেন সিআরসেভেন। দলের হয়ে প্রথম গোল করে তা ছেলেকে উৎসর্গ করেন রোনালদো।

Cristiano Ronaldo dedicated his goal to Cristiano Jr who scored two goals today.



