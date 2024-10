অবসর নেওয়া তারকার হাতে গোলবারের দায়িত্ব দিলো বার্সা

লা লিগায় চলতি মৌসুম দারুণভাবে শুরু করেছিল বার্সেলোনা। ৮ ম্যাচে ৭ জয়ে টেবিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা। নতুন উদ্যমে মৌসুম শুরু করা বার্সা পেয়েছে দুঃসংবাদও। ইনজুরির কারণে পুরো মৌসুমই শেষ হয়ে গেছে নিয়মিত গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনের। জার্মান এই গোলরক্ষককে হারিয়ে বিপদেই পড়েছে বার্সা।

নতুন করে কাকে গোলবারের পাহারাদার বানায় বার্সা, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। অবশেষে পোল্যান্ডের সাবেক তারকা ভয়চেক সেজনিকে নতুন গোলরক্ষক হিসেবে বেছে নিলো বার্সা। আজ বুধবার সেজনির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা জানিয়েছে লা লিগার ক্লাবটি।

সেজনির সঙ্গে চলতি মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য চুক্তি করেছে বার্সা। চুক্তি অনুসারে, আগামী বছরের জুন পর্যন্ত কাতালানদের হয়ে খেলবেন সাবেক আর্সেনাল গোলরক্ষক।

FC Barcelona and Wojciech Szczęsny have reached an agreement for the goalkeeper to join the Club!