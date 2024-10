দেড় মাসের জন্য ছিটকে গেলেন অ্যালিসন

ফিকশ্চারে লিভারপুলের সামনে রয়েছে বেশকিছু হাইভোল্টেজ ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়্ন্স লিগের এসব ম্যাচের আগে বড় দুঃসংবাদই পেতে হলো লিভারপুলকে। ইনজুরিতে পড়ে দেড় মাসের জন্য ছিটকে গেছেন ক্লাবের ফার্স্ট চয়েজ গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার।

হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে ৬ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে অ্যালিসনকে। সে হিসেবে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রাজিলিয়ান এই গোলরক্ষককে মিস করবে লিভারপুল।

গত শনিবার প্রিমিয়ার লিগের খেলায় ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে খেলতে নেমে চোটে পড়েন অ্যালিসন। ম্যাচের ৭৯ মিনিটের ওই চোটে মাঠই ছাড়তে হয়েছিল এই তারকা গোলরক্ষককে।

ইংলিশ সংবাদমাধ্যমে ডেইলে মেইলের খবরে বলা হয়েছে, চোট কতটা গুরুতর, সেটি জানতে অ্যালিসনের শরীরে স্ক্যান করা হয়। পরে হ্যামস্ট্রিং চোট ধরা পড়ে। যে কারণে তাকে ৬ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

Alisson will miss around six weeks after scan results confirmed a hamstring injury. No specific date cited as a target for return but not expected to be back until after the next international break in mid-November. More @MailSport #LFC