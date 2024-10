হাজারো ভক্তের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে। এক বছরেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকার পর অবশেষে চিরচেনা রূপে ফিরছেন নেইমার জুনিয়র। গতকাল শনিবার নেইমারের ফেরার খবর প্রফুল্ল মনে ঘোষণা করেছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল।

আগামীকাল মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আল হিলালের স্কোয়াডে যোগ দেবেন নেইমার। এই ম্যাচে আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইনের মুখোমুখি হবে আল হিলাল। খেলা হবে আমিরাতের মাঠে। অর্থাৎ অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আল হিলালে যোগ দেবেন নেইমার। তবে ব্রাজিলিয়ান তারকা মাঠে নামেন কিনা, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

গতকাল শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘এক্সে’ একটি ভিডিও বার্তায় নেইমারের ফেরার কথা জানায় আল হিলাল। সেখানে ফেরার ঘোষণা দেন নেইমার নিজেই। ভিডিওতে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার বলেন, ‘আমি জানি আপনারা উদ্বিগ্ন। আমি নিজেও তাই। ২১ অক্টোবর আমি ফিরছি। ইনজুরির পর আমি সব সময় ফিরে আসি। তবে মাঝপথে (পুরোপুুরি সেরে না উঠে) কখনো আসি না।’

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain



