কোচের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর পর প্রিয় ক্লাব ছাড়লেন মার্সেলো

যে ক্লাবের জার্সি গায়ে ফুটবলে হাতেখড়ি হয়েছিল, সেই ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের সঙ্গে রহস্যময় সম্পর্কচ্ছেদ হলো মার্সেলোর। কোচের সঙ্গে তর্কে জড়ানোর পর বাতিল হলো মার্সেলো ও ফ্লুমিনেন্সের চুক্তি।

গতকাল শনিবার ফ্লুমিনেন্স জানায়, উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। যদিও সুনির্দিষ্ট করে চুক্তি বাতিলের কারণ উল্লেখ করেনি ব্রাজিলিয়ান সিরি আ'র ক্লাবটি।

ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের চুক্তি বাতিলের কারণ হিসেবে কোচের সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডায় জড়ানোর বিষয়টিকেই সামনে আনছেন অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোচের সঙ্গে মার্সেলোর তর্কে জড়ানোর একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।

গত শুক্রবার ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে গ্রেমিওর বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে ওই ঘটনা ঘটে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, ম্যাচের শেষ দিকে বদলি হিসেবে নামার জন্য সাইডলাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন মার্সেলো। তখন তার কাধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্লুমিনেন্স কোচ মানো মেনেজেস। মাঠে নামার আগমুহূর্তে মেনেজেসকে লক্ষ্য করে কিছু একটা বলতে দেখা যায় মার্সেলোকে। এরপরই মার্সেলোর উপর চটে যান মেনেজেস।

Fluminense manager Mano Menezes was ready to sub on Marcelo last night and was in the middle of giving him instructions, when Marcelo told him not to touch him.



So the manager pushed him back on the bench and didn't sub him on anymore.pic.twitter.com/LKqx7yJnt1