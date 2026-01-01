ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো নারী হকি
বিকেএসপির অপ্রতিরোধ্য মেয়েরাই চ্যাম্পিয়ন
দেশের নারী হকি মানেই বিকেএসপির জয়জয়কার। বয়সভিত্তিক যে জাতীয় দল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, সেই দলগুলোতে বলতে গেলে শতভাগ খেলোয়াড়ই থাকেন এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তাই ঘরোয়া কোনো প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির অংশগ্রহণ মানে তারাই থাকে ফেবারিট। বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া ব্র্যাক ব্যাং অপরাজেয় আলো নারী হকিতে তা প্রমাণ হলো আরেকবার।
মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে হওয়া ফাইনালে বিকেএসপির সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জোন। ৮-০ গোলে জিতে শিরোপা উদযাপন করেছেন বিকেএসপির মেয়েরা। প্রথম কোয়ার্টারে ৩-০ ও বিরতি পর্যন্ত ৫-০ গোলে লিড নিয়ে বিকেএসপি শিরোপা নিশ্চিত করে ৮-০ ব্যবধানে ফাইনাল জিতে।
বিকেএসপির বড় জয়ে চারটি গোল করেছেন কণা আক্তার। জোড়া গোল করেছেন অর্পিতা পাল। বাকি দুই গোল নিনি সেন রাখাইন ও তন্নী খাতুনের।
অর্পিতা পাল ২২ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন। বিকেএসপির আইরিন আক্তার রিয়া জিতেছেন প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার। সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন রাজশাহীর মহুয়া। কিশোরগঞ্জের অপূর্ব পেয়েছেন সেরা উদীয়মান তারকার পুরস্কার।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছেন পৃষ্ঠপোষক ব্র্যাক ব্যাংকের সিইও তারেক রেফাতুল্লাত খান। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান। ১৮ জেলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল চারটি জোনে ভাগ হয়ে।
