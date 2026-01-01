হকির মেয়েদের জন্য সুখবর, প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে জাতীয় দল

হকির মেয়েদের জন্য সুখবর, প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে জাতীয় দল
হকির আন্তর্জাতিক ময়দানে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কেবল বয়সভিত্তিক পর্যায়েই। অনূর্ধ্ব-১৮ ও অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়ান পর্যায়ে হকির মেয়েরা খেললেও এখনো জাতীয় দল গঠন হয়নি। অবশেষে হকির মেয়েদের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এ বছর ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর জাপানের আইচি ও নাগোয়াতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসে খেলার লক্ষ্য নিয়ে বাছাইয়ে নারী জাতীয় দলকে খেলাবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পরই হকি ফেডারেশন প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল এশিয়ান গেমসে মেয়েদের পাঠানোর। গেমসে কোন কোন ডিসিপ্লিন খেলবে তা বিওএ'র সিদ্ধান্ত। বিওএ হকি ফেডারেশনকে নিশ্চয়তা দিয়েছে মেয়েরা যদি কোয়ালিফাই করতে পারে তাহলে দল এশিয়ান গেমসে পাঠানো হবে।
বৃহস্পতিবার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো নারী হকির ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন বিওএ'র সহসভাপতি ইমরোজ আহমেদ। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাবেক এই হকি খেলোয়াড় বলেছেন, ‘এশিয়ান গেমসে খেলতে হলে বাছাই খেলে কোয়ালিফাই করতে হবে। ফেডারেশন যদি মেয়েদের বাছাইয়ে পাঠায় এবং তারা কোয়ালিফাই করে তাহলে অবশ্যই গেমসে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা তো সম্ভাবনাময় সব খেলাকেই সুযোগ দিতে চাই।’
মেয়েদের এশিয়ান গেমসের বাছাইয়ের তারখি ও আয়োজক এরই মধ্যে চূড়ান্ত হযেছে। আগামী ২০ থেকে ৩০ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বসবে এশিয়ান গেমস হকির জন্য নারীদের বাছাই পর্ব। ইমরোজ বলেন, ‘এশিয়ান গেমসের জন্য মেয়েদের বাছাই পর্বের সময় ও ভেন্যু নির্ধারণ হয়েছে। এন্ট্রি নেওয়া শুরু হয়েছে। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে এন্ট্রি করতে হবে। আমরা অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এন্ট্রি করবো। এন্ট্রি শেষ হওয়ার পর জানা যাবে কারা কারা অংশ নেবে এবং আমাদের কাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। মেয়েদের আগেই হবে ছেলেদের বাছাই পর্ব। ছেলেদের বাছাই হবে ওমানে ২৫ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল।’
বৃহস্পতিবার শেষ হওয়া ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো নারী হকি থেকে জাতীয় দলের ক্যাম্পের জন্য খেলোয়াড় বাছাই করা হয়েছে। ‘ঢাকার বাইরে চারটি জোনে যে খেলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা ১২ জনকে বাছাই করেছি। বিকেএসপির মেয়েদের সাথে এই ১২ জন যোগ করে প্রাথমিক ক্যাম্পের তালিকা তৈরি করে অনুশীলন শুরু করবো। আমাদের ইচ্ছ আছে অন্তত দেড় মাস পুরোদমে অনুশীলন করে মেয়েদের এশিয়ান গেমসের বাছাইয়ে পাঠাবো। তাই রমজানের আগেই আমাদের এশিয়ান গেমস বাছাইয়ের ক্যাম্প শুরু করতে হবে’-বলেছেন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান।
মেয়েদের হকি নিয়ে আরো পরিকল্পনা আছে ফেডারেশনের। ব্র্যাক ব্যাংকও পাশে থাকার আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানালেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। রিয়াজুল বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংক অপরাজেয় আলো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অন্যরা কতটা উন্নতি করলে তা দেখতে আমরা বেস্ট অব থ্রি ম্যাচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে বছরের শেষের দিকে। শেষ হওয়া এই প্রতিযোগিতার সব দল থেকে ২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটা দল তৈরি করবো। বিকেএসপির বিপক্ষে তারা তিনটি ম্যাচ খেলবে।’
