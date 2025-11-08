  2. খেলাধুলা

বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর ঘোষণা আইসিসির

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২১ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
সাম্প্রতিক নারী বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের পর সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সামনে ২০২৯ সালের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১০টি দল। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।

আইসিসি জানায়, নারী ক্রিকেটের বিকাশ ও বিশ্বব্যাপী প্রসার বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আইসিসি প্রথম এই পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছিল, আর এখন সেটিই বাস্তব রূপ পেতে যাচ্ছে।

২০০০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ আটটি দল অংশ নিয়েছে। সর্বশেষ (২০২৫) বিশ্বকাপে মোট ৩১টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও, ২০২৯ সালের আসরে থাকবে ৪৮টি ম্যাচ, যেখানে ১০টি দল মুখোমুখি হবে।

এছাড়া, আসন্ন নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বাড়ছে দলের সংখ্যা। আগামী সংস্করণে অংশ নেবে ১২টি দল, যেখানে গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে খেলেছে ১০ দল।

এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক ক্রিকেটে ছয়টি করে পুরুষ ও নারী দল খেলবে, তা আগেই জানা গিয়েছিল। আইসিসি এবারের সভায় ম্যাচের সংখ্যাও নির্ধারণ করেছে। আসরে মোট ২৮টি ম্যাচ হবে বলে জানানো হয়েছে।

