টি-২০ দলে ফিরলেন রাজাপাকসে, অভিষেকের অপেক্ষায় ইশান মালিঙ্গা
পাকিস্তান ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দাসুন শানাকাকে সহঅধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। তরুণ পেসার ইশান মালিঙ্গা প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তিনি শুধু এই টি-টোয়েন্টি সিরিজেই নয়, পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াডেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
ওয়ানডে দলে নতুন মুখ ২৩ বছর বয়সী মিডল-অর্ডার ব্যাটার পবন রথনায়েকে। দীর্ঘদিনের ঘরোয়া পারফরম্যান্সের পুরস্কারস্বরূপ দলে ডাক পেয়েছেন তিনি।
হাঁটুর চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় দিলশান মাদুশঙ্কা ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। তার জায়গায় দলে ঢুকেছেন মালিঙ্গা। অন্যদিকে, শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণের কারণে মাথিশা পাথিরানাকে টি-টোয়েন্টি দলে রাখা হয়নি, তার পরিবর্তে এসেছেন আসিথা ফার্নান্দো।
বছরের শুরুতে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলা ভানুকা রাজাপাকসেকে আবারও দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সাম্প্রতিক এসএলসি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে তার ১৬৩ স্ট্রাইক রেটে বিধ্বংসী ব্যাটিংই এই প্রত্যাবর্তনের বড় কারণ। শ্রীলঙ্কা দলের মিডল অর্ডারে শক্তি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, একই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করা সত্ত্বেও নুয়ানিদু ফার্নান্দো বাদ পড়েছেন, কারণ তার স্ট্রাইক রেট ছিল ১২৪। বাঁহাতি স্পিনার দুনিথ ওয়েল্লালাগেকেও কোনো ফরম্যাটেই দলে রাখা হয়নি। তবে তিনি চলতি মাসে দোহায় ‘রাইজিং স্টারস টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ’-এ শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত হবে ১১, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। এরপর ১৭ নভেম্বর থেকে রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে শুরু হবে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যার ফাইনাল হবে ২৯ নভেম্বর।
শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড
ওয়ানডে: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, লাহিরু উদারা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সামারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রথনায়েকে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরি ভেন্ডারসে, দুশমন্থ চামিরা, আসিথা ফার্নান্দো, প্রমোধ মাদুশান, ইশান মালিঙ্গা।
টি-টোয়েন্টি: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা (সহ-অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, ভানুকা রাজাপাকসে, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্থা, দুশমন্থ চামিরা, নুয়ান তুষারা, আসিথা ফার্নান্দো, ইশান মালিঙ্গা।
এমএমআর/এএসএম