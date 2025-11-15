টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
আফগানিস্তান এ-শ্রীলঙ্কা এ
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস টিভি
ফুটবল
কাজাখস্তান-বেলজিয়াম
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি লিভ
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জর্জিয়া-স্পেন
সরাসরি, রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২
সুইজারল্যান্ড–সুইডেন
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১
ডেনমার্ক–বেলারুশ
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
বসনিয়া–রোমানিয়া
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৩
গ্রিস–স্কটল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫
আইএইচএস/