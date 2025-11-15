  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৫ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ এএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২

এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস
আফগানিস্তান এ-শ্রীলঙ্কা এ
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস টিভি

ফুটবল

কাজাখস্তান-বেলজিয়াম
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি লিভ

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
জর্জিয়া-স্পেন
সরাসরি, রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস ২

সুইজারল্যান্ড–সুইডেন
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১

ডেনমার্ক–বেলারুশ
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

বসনিয়া–রোমানিয়া
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৩

গ্রিস–স্কটল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫

