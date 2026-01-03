জাতীয় কাবাডি
পুরুষ বিভাগে বিজিবি চ্যাম্পিয়ন, নারী বিভাগে পুলিশ
পুরুষ বিভাগে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং নারী বিভাগে বাংলাদেশ পুলিশের শিরোপা জয়ে শনিবার শেষ হয়েছে জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ। শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পুরুষ বিভাগের রোমাঞ্চকর ফাইনালে বিজিবি ৩৩-২৮ পয়েন্টে হারিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এবং নারী বিভাগের ফাইনালে বাংলাদেশ পুলিশ ৩৬-৩১ পয়েন্টে হারিয়েছে আনসার ও ভিডিপিকে।
পুরুষ বিভাগের ফাইনালের শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে ১২-৯ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায়। বিরতির পর খেলার চিত্র পুরোপুরি বদলে দেয় বিজিবি। তারকা খেলোয়াড় আল আমিনের দুর্দান্ত তিন পয়েন্টের রেইডে বিজিবি ম্যাচে সমতা ফেরায়। এরপর তারা সেনাবাহিনীকে অল-আউট করে ৩ পয়েন্টের লিড নেয়। শেষ দিকে একটি 'সুপার রেইড' থেকে আরও ৩ পয়েন্ট অর্জন করে বিজিবি নিজেদের জয় নিশ্চিত করে। সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও বিজিবির সুসংগঠিত ডিফেন্সের সামনে তারা হার মানতে বাধ্য হয়।
নারী বিভাগের ফাইনালে বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি দলের লড়াই ছিল সমানে সমান। প্রথমার্ধের শেষে ১৭-১২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল পুলিশ। দ্বিতীয়ার্ধে আনসারের স্মৃতি একটি চমৎকার 'সুপার রেইড' করলে পয়েন্ট ১৯-১৯ হয়। পুলিশ পুনরায় আক্রমণাত্মক খেলে আনসারকে দ্বিতীয়বার অল-আউট করে বড় ব্যবধান তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পুলিশের মেয়েরা।
ফাইনাল খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম ফকির। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কাবাডি ফেডারেশনের সহসভাপতি ও কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন। উপস্থিত ছিলেন কাবাডি ফেডারেশনের সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল নোমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ।
নারী বিভাগে টুর্নামেন্টেসেরা উদীয়মান খেলোয়াড় হয়েছেন রংপুরের অন্তরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাহিদা। আর পুরুষ বিভাগের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড় বিকেএসপির
জুলফিকার আকাশ। নারী বিভাগের বেস্ট ডিফেন্ডার আনসারের স্মৃতি আক্তার আর পুরুষ বিভাগে বেস্ট ডিফেন্ডার হয়েছেন বিজিবির সবুজ মিয়া। নারী বিভাগে বেস্ট রেইডার বিজিবির বৃষ্টি বিশ্বাস আর পুরুষ বিভাগে বেস্ট রেইডার সেনাবাহিনীর রোহান মিয়া। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন নারী বিভাগে পুলিশের শ্রাবনী মল্লিক ও পুরুষ বিভাগে বিজিবির আল আমিন।
আরআই/এমএমআর