নারী শুটারদের যৌন হয়রানির অভিযোগ
শুটিং ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক জি এম হায়দাকে অব্যাহতি
বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে জি এম হায়দারকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ১ জানুয়ারি এনএসসির নির্বাহী পরিচালক মো. দৌলতুজ্জামন খাঁন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
জি এম হায়দারের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানিসহ নানা অভিযোগ তোলেন একাধিক নারী শুটিং খেলোয়াড়। যে অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় হয় দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।
হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর এনএসসি একটি তদন্ত কমিটি করেছিল। সেই কমিটির কাছে তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন আরও কয়েকজন শুটার। যার জেরেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো সাবেক এই শুটারকে।
এমএমআর