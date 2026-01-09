টিভিতে আজকের খেলা, ৯ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৯ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নোয়াখালী-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২
২য় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ডর্টমুন্ড
বেলা ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
এফএ কাপ
রেক্সহাম-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
এমএমআর/জেআইএম