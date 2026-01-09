  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৯ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪১ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
বিপিএল
রাজশাহী-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নোয়াখালী-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

২য় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস

এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ডর্টমুন্ড
বেলা ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

এফএ কাপ
রেক্সহাম-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

