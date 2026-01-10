  2. খেলাধুলা

আন্তর্জাতিক আসর সামনে রেখে হ্যান্ডবলের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশন (আইএইচএফ) নতুন বছরে তাদের দুটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ঢাকাকে বেছে নিয়েছে। ঠিক কবে হবে অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-১৮ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা তা চূড়ান্ত না হলেও, মাস নির্ধারণ হয়েছে জুন। আয়োজক হয়ে এই দুটি টুর্নামেন্টে ভালো ফলাফল করতে চায় বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন। ভালো করতে হলে প্রথমত শক্তিশালী দল গঠন করে লম্বা একটা প্রস্তুতিও নিতে হবে।

দল গঠন ও প্রস্তুতি শুরুর আগে খেলোয়াড় বাছাইয়ের কাজটা ফেডারেশন করতে চায় যুবাদের ঘরোয়া প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় আসর জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে। যেখান থেকে দল তৈরি করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে নামবে ফেডারেশন। আগামীকাল (রোববার) পল্টনের হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে শুরু হবে ১০ দলের এই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

যুব জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বিস্তারিত উপস্থাপন করতে শনিবার হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলন। সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আইএইচএফের দুটি টুর্নামেন্ট হবে আমাদের দেশে। তাই শিরোপা জেতাই হবে লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে আমরা আগেভাগে টুর্নামেন্ট করে খেলোয়াড় বাছাই করতে চাই। যাতে দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলনের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরন করা যায়।’

জাতীয় যুব চ্যাম্পিয়নশিপের পৃষ্ঠপোষক টিসিএলের জেনারেল ম্যানেজার এসএম মোরশেদ সারোয়ারসহ ফেডারেশনের কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১০ দলের প্রতিযোগিতা হবে দুই গ্রুপে। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট বিধায় কোন সার্ভিসেস দল নেই। তাই বলে মাত্র ১০ টি দল? এমন প্রশ্নের জবাবে সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন বলেন, ‘আসলে জেলা প্রশাসকরা হ্যান্ডবলে তেমন আগ্রহী নন। তাই চেষ্টা থাকার পরও দলসংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। জাতীয় নির্বাচনের পর আমরা সার্ভিসেস কিছু দল নিয়ে ৯ মাসের সময় নিয়ে এলিট লিগের আয়োজন করব। যেখানে প্রত্যেকটি দল একে অপরের সঙ্গে পাঁচবার করে মুখোমুখি হবে। এতে তাদের খেলার সক্ষমতা বাড়বে, ভবিষ্যতের জন্য খেলোয়াড় তৈরীও হতে পারবো।’

এবারের জাতীয় যুব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে- চাপাইনবাগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর ও নড়াইল।

