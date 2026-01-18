  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২০ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি

বিপিএল

রংপুর-নোয়াখালী
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

চট্টগ্রাম-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় ওয়ানডে
বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ২

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ে-ইংল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হিট-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টুয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো-আলাভেস
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

সোসিয়েদাদ-বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

