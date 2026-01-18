টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি
বিপিএল
রংপুর-নোয়াখালী
বেলা ১টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
চট্টগ্রাম-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় ওয়ানডে
বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ২
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
জিম্বাবুয়ে-ইংল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হিট-সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টুয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-নিউক্যাসল
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-এভারটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো-আলাভেস
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন